Ярославский космонавт поздравил Овечкина с рекордом

Космонавт Алексей Овчинин из Ярославской области поздравил Александра Овечкина с его мировым рекордом. Видеообращение, записанное на Международной космической станции, публикует Роскосмос.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сайт Роскосмоса, ЦПК Фото: Сайт Роскосмоса, ЦПК

«Дорогой Александр! Вы не просто преодолели рекорд Уэйна Гретцки, вы совершили настоящий космический прорыв в мире хоккея. Ваша 895-я шайба как ракета вывела вас на орбиту легенды, сделав единоличным рекордсменом НХЛ»,— сказал господин Овчинин.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что ярославский фермер дал новому сыру название «Овечкин» в честь рекорда. Фермер использует на один сыр 20 литров овечьего молока — по количеству сезонов, в которых отыграл Овечкин в НХЛ.

Напомним, 6 апреля Александр Овечкин забросил в ворота «Нью-Йорк Айлендерс» свою 895-ю шайбу, установив рекорд. Рекорд Уэйна Гретцки (894 шайбы) держался 26 лет.

Алла Чижова