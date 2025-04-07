Ярославский сыр назвали в честь Александра Овечкина

В Ярославской области фермер Хадижат Абдулатипова дала новому сыру название «Овечкин» в честь Александра Овечкина, который побил мировой рекорд канадского хоккеиста НХЛ Уэйна Гретцки. Об этом рассказал губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

6 апреля Александр Овечкин забросил в ворота «Нью-Йорк Айлендерс» свою 895-ю шайбу, установив рекорд. Рекорд Уэйна Гретцки (894 шайбы) держался 26 лет.

Сыр сделан в форме буквы «О», кромка оформлена плетением, как у сетки хоккейных ворот. Кроме того, фермер использует на один сыр 20 литров овечьего молока — по количеству сезонов, в которых отыграл Овечкин в НХЛ. Теперь ярославский фермер мечтает лично вручить Александру Овечкину именной сыр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Сыр, как и сам Овечкин, отличается крепостью и уникальностью. Продукт, выдержанный и насыщенный дагестанскими травами. Изготавливается из молока овец пород лакон и ост-фризская, которые уже более 30 лет разводит наша семья»,— рассказала фермер.

Алла Чижова