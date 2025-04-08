Власти Хакасии предупредили о возможности нового шторма в конце недели

Сильный ветер вернется в Хакасию в конце этой недели. О прогнозе погоды сообщил и. о. заместителя главы республики Дмитрий Бученик на заседании регионального правительства 8 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Господин Бученик выступил с сообщением о борьбе с последствиями урагана, который обрушился на Хакасию 5 апреля. За этот день в республике было потушено 60 пожаров в восьми муниципалитетах, из них половина — ландшафтных. «Наиболее сложная обстановка складывалась в двух населенных пунктах Усть-Абаканского района — это село Рассвет, район Калинино-3, где в СНТ “Весна” пожаром уничтожено 10 частных жилых домов и хозяйственные постройки на общей площади 1,25 тыс. кв. м… И аал Сапогов, в котором пожаром уничтожен один строящийся дом и шесть надворных построек на общей площади 500 кв. м»,— рассказал и. о. замглавы региона.

Шторм повредил 241 объект в 13 муниципалитетах. Травмы получили 40 человек, восемь из которых — от падения различных конструкций. Пятерых жителей республики пришлось госпитализировать. Оценка понесенного регионом ущерба еще не закончена.

«По ряду населенных пунктов местная власть не доработала с точки зрения подготовки к пожароопасной ситуации»,— отметил глава Хакасии Валентин Коновалов, пообещав, что виновные будут наказаны.

Валерий Лавский