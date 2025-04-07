Выходные прошли ветрено и огненно

В Сибирском федеральном округе ликвидируют последствия урагана 5 апреля. Сильнее всего он ударил по югу Красноярского края, Республике Хакасия и Иркутской области. В этих регионах ветер вызвал распространение пожаров, уничтоживших десятки жилых домов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Апрельский шторм повредил кровли 570 зданий в трех сибирских регионах

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Апрельский шторм повредил кровли 570 зданий в трех сибирских регионах

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Прогнозы синоптиков, предупреждавших об усилении 5 апреля ветра в нескольких сибирских регионах до 30 м/с, оправдались. Главный удар шторма обрушился на юг Красноярского края, Республику Хакасия и Иркутскую область. Ветер обрывал провода ЛЭП, обесточивая населенные пункты и распространяя пожары. По подсчетам МЧС, огонь уничтожил в этих трех регионах 65 строений, в числе которых 33 жилых дома. У 570 задний была повреждена кровля, а энергоснабжение отключалось в 62 муниципалитетах.

В Красноярском крае огонь уничтожил в общей сложности шесть жилых домов в селах Каптырево Шушенского района и Калиновка Партизанского района. Обошлось без жертв.

«Сорвана или повреждена кровля в девяти муниципальных образованиях (Красноярск, Канск, Назарово, Идринский, Курагинский, Партизанский, Саянский, Ужурский, Шушенский районы) в 28 зданиях (23 социальных объекта, включая восемь школ, детский сад и пять жилых домов)»,— рассказали в прокуратуре региона.

По данным надзорного ведомства, в трех населенных пунктах ветер повалил дымовые трубы котельных, оставив без тепла, в частности, 45 домов в поселке Ермаковское. В администрации Ермаковского района уточнили, что отопление в домах будет восстановлено 8 апреля. Как писал «Ъ-Сибирь», 6 апреля мэрия Минусинска объявила эвакуацию жителей примерно тысячи обесточенных домов. Примерно в полдень 7 апреля мэр «южной столицы» края Дмитрий Меркулов сообщил о подключении всех линий электроснабжения, включая резервную, на которой произошла авария. В краевом центре, как рассказал его мэр Владислав Логинов, произошло 53 аварийных отключения энергоснабжения. На двух домах приходится восстанавливать кровли.

В соседней Хакасии, где 5 апреля был введен режим ЧС, к врачам с травмами различной тяжести обратились 40 человек. Пятеро из них, по данным министерства здравоохранения республики, были госпитализированы, причем одна пациентка в тяжелом состоянии.

6 апреля, подводя первые итоги борьбы с последствиями разгула стихии, глава региона Валентин Коновалов рассказал о 23 случаях, когда от огня пострадали постройки: в Абакане, Черногорске, Саяногорске и ряде районов. Больше всего возгораний ликвидировано в Усть-Абаканском районе. Его глава Елена Егорова сообщила, что ландшафтные пожары угрожали райцентру Усть-Абакан, населенным пунктам Калинино и Сапогов, СНТ «Весна». Например, в «Весне» на пяти дачных участках сгорели жилые строения.

«Можно сказать, что всем миром вышли защищать нашу территорию от огня! Спасли деревню! Да, есть погорельцы, но мы их не бросим»,— поблагодарила жителей, принявших участие в тушении пожаров, глава Сапоговского сельсовета Екатерина Лапина.

«Основные проблемы на высоковольтных сетях уже устранены, продолжается работа по точечным заявкам… Больше всего обращений поступило от жителей Усть-Абаканского, Алтайского районов и Черногорска, где перерывы в электроснабжении вызваны в том числе обрушением большого количества сторонних предметов на энергообъекты»,— рассказали о ходе работ в середине дня 7 апреля в «Хакасэнерго» — филиале компании «Россети Сибирь».

В Иркутской области пожар уничтожил 17 жилых домов. Кроме того, как сообщил губернатор Игорь Кобзев, порывы ветра в Тайшетском, Чунском, Тулунском, Нижнеудинском и Братском районах повредили 40 кровель, повалив также 12 опор линии электропередачи и две автобусных остановки. В селе Чехово Нижнеудинского района сгорело одно из зданий, где занимались ученики местной начальной школы. «Уроки решено проводить в основном здании. Всего в школе будут учиться более 30 детей в одну смену при соблюдении санитарных норм»,— сказал глава региона.

С меньшей силой ураган прошелся по Кемеровской и Новосибирской областям, Алтайскому краю. Но в Новокузнецке после падения дерева серьезно пострадал мужчина. С переломами и ушибом головного мозга его госпитализировали. Мэр «южной столицы» Кузбасса Денис Ильин также сообщил, что ветер повредил кровли более 50 многоквартирных и частных домов, а упавшие деревья — 16 автомобилей. «Более суток ушло на подключение электроснабжения Орджоникидзевского и Куйбышевского районов. Столько же времени восстанавливали систему водоснабжения в Куйбышевском районе»,— отметил он.

В Новосибирской области, по данным заместителя министра образования Юрия Савостьянова, ветер сорвал листы шифера с кровли Половинской средней школы в Краснозерском районе.

В Алтайском крае после удара стихии произошло массовое отключение электроэнергии в более чем 80 населенных пунктах. Свыше 40 тыс. абонентов остались без электроснабжения. «Сегодня до конца дня все работы должны быть завершены. Абоненты запитаны по временной схеме. Подключены все необходимые дизель-генераторные установки, поэтому в настоящее время все абоненты у нас с электричеством»,— процитировал официальный сайт региона министра промышленности и энергетики края Вячеслава Химочку, выступившего на оперативном совещании 7 апреля.

Но сказать о том, что для сибиряков все позади, нельзя. Так, главное управление МЧС по Иркутской области проинформировало об усилении ветра 8 апреля до 20 м/с, а на Байкале — до 32 м/с. «На наступившей неделе на территории Новосибирской области прогнозируется жаркая погода. Высоки риски возникновения пожаров»,— предупредил, в свою очередь, новосибирский губернатор Андрей Травников.

Валерий Лавский