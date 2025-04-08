За помощь украинской террористической организации житель Омска получил 8,5 лет

К восьми с половиной годам лишения свободы военсуд приговорил 40-летнего жителя Омска, признав его виновным в пособничестве в финансировании терроризма (ст. 33, ст. 205.1 УК РФ). Об этом сообщает аккаунт прокуратуры Омской области. Кроме того, в доход государства суд конфисковал смартфон и системный блок компьютера, которые использовались для совершения преступления, а также 4 тыс. руб., полученные обвиняемым в качестве гонорара за оказанные услуги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Уголовное дело возбуждено по материалам регионального управления ФСБ России. По версии следствия, в октябре и ноябре 2023 года омич с целью финансирования украинского объединения «Легион "Свобода России"» (признано в РФ террористической организацией и запрещено) передал неустановленному лицу в мессенджере Telegram 11 смс-сообщений для регистрации аккаунтов и последующего создания кошельков криптовалюты. За эти услуги он получил 4 тыс. руб.

Подсудимый вину не признал, указав на неосведомленность о запрещенном характере своих действий.

Илья Николаев