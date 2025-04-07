Мэрия Астрахани намерена оспорить решение суда о необходимости опиловки деревьев

Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству (УКХиБ) администрации Астрахани планирует оспорить решение Арбитражного суда региона. Об этом «Ъ - Средняя Волга» сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, 28 марта суд удовлетворил иск управляющей компании «Надежда», которая требовала обязать УКХиБ провести обследование, опиловку и спил сухих деревьев по ряду адресов в Ленинском районе. Заявление в суд УК подала в связи с тем, что чиновники отказали в принятии мер относительно опасных сухостоев. В суде представители УКХиБ настаивали, что ответственность за деревья лежит на собственниках квартир, поскольку они растут на придомовой территории.

Со слов начальника управления Тимура Калинкина, в проведении опиловки и санитарной обработки зеленых насаждений было отказано, так как земельные участки под многоквартирными домами поставлены на кадастровый учет, следовательно, обязанность по содержанию территорий возложена на собственников. Но суд установил, что данные участки не оформлены в кадастре, то есть жильцам не принадлежат.

На прошлой неделе УДХиБ все-таки провело спил деревьев только не в Ленинском районе, а в историческом центре Астрахани на ул. Кирова,15. Обрубки убрали на днях, передает корреспондент «Ъ».

Нина Шевченко