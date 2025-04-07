На благоустройство Парка пионеров в Кушве выделено 66,5 млн рублей

Парк пионеров в Кушве (Свердловская область) будет благоустроен за 66,5 млн руб., выделенных из областного бюджета по решению врио губернатора Дениса Паслера, сообщили в правительстве региона.

Средства выделяются в 2025 году по региональной программе «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области», которая теперь реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Еще 10 млн руб. будет направлено из муниципального бюджета. Общая стоимость двухгодичного проекта оценивается в 165 млн руб.

В парке планируется обновить зону памяти подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, создать пешеходные дорожки и аллеи с освещением, обустроить детские и спортивные площадки.

Всего в этом году по региональной программе муниципалитетам будет направлено около 1,2 млрд руб. на обновление 34 общественных и 4 дворовых территорий.

Напомним, с 21 апреля по 12 июня жители Екатеринбурга смогут проголосовать за объекты для благоустройства. Им будет предложено выбрать одну из восьми зеленых зон, в числе которых Преображенский парк, парк имени Чкалова, бульвар по улице Культуры и другие объекты.

Полина Щуцкая