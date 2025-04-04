Жители Екатеринбурга смогут проголосовать за благоустройство парков с 21 апреля

В Екатеринбурге с 21 апреля по 12 июня жители смогут проголосовать за объекты для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Преображенский парк в Академическом районе Екатеринбурга

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Преображенский парк в Академическом районе Екатеринбурга

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Жителям будет предложено выбрать одну из восьми зеленых зон. Голосование пройдет через платформу обратной связи портала Госуслуг.

Для каждого парка определены общественные кураторы из числа депутатов городской думы и руководителей городских организаций, в задачу которых войдет сбор предложений горожан и контроль за качеством выполнения работ.

Кураторами парков стали:

заместитель председателя Екатеринбургской городской Думы Михаил Матеев — Преображенский парк;

депутат городской Думы Дмитрий Сторожилов — сквер на пресечении Крауля и Викулова;

депутат городской Думы Тимофей Жуков — набережная рек Исети и Ольховки;

директор ЦПКиО имени Маяковского Павел Зубакин — Основинский парк;

депутат городской Думы Александра Журавлева — сквер по улице Амундсена;

директор АО «Спецавтобаза» Наталья Зубова — парк имени 50-летия Советской власти;

депутат городской Думы Владислав Овчинников — бульвар по улице Культуры;

депутат городской Думы Елена Бондаренко — парк имени Чкалова.

Напомним, с 2017 года благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды» благоустроено 11 общественных территорий.

Полина Щуцкая