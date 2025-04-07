Посольство РФ обвинило Лондон в препятствовании оздоровлению отношений РФ и США

В посольстве России в Лондоне обвинили власти Великобритании в препятствовании «оздоровлению» отношений России и США и заявили, что британцы мешают мирному урегулированию на Украине. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на комментарий российского диппредставительства, имеющийся в распоряжении у агентства.

«Своими бездоказательными наветами в Лондоне из последних сил препятствуют мирным подвижкам на треке урегулирования украинского конфликта, а также наметившимся признакам оздоровления российско-американских отношений»,— цитирует агентство дипломатическое представительство.

В сообщении подчеркивается, что Россия никогда не угрожала безопасности Соединенного Королевства и его жителей. «Если им что-то и угрожает, то исключительно последовательная линия британского истеблишмента по нагнетанию конфронтации с Россией, созданию очагов напряженности на наших границах, а также обострению военно-политической обстановки в Европе»,— говорится в комментарии.

О позиции британских властей относительно конфликта на Украине — в материале «Ъ» «Украину ставят на гарантию».

Анастасия Домбицкая