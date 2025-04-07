Житель Брянской области погиб в результате удара БПЛА

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке ВСУ по населенному пункту Лемешовка Севского района. В результате удара FPV—дрона погиб житель села.

«Выражаю родным погибшего глубочайшие соболезнования»,— написал господин Богомаз в Telegram-канале. Он добавил, что родным и близким убитого будет оказана необходимая поддержка и материальная помощь. Глава региона призвал жителей области сохранять бдительность и соблюдать необходимые меры безопасности.

По сообщению Минобороны России, в течение ночи силы ПВО сбили 19 украинских БПЛА над тремя российскими регионами и Азовским морем. Одна цель была перехвачена в небе над Брянской областью.

4 апреля господин Богомаз сообщил, что в результате атаки ВСУ по поселку Белая Березка в Трубчевском районе погиб мужчина. Несколько жителей получили осколочные ранения.