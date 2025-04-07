В США погибли 20 человек из-за торнадо и наводнений

Экстремальные погодные условия в нескольких регионах США привели к смерти 20 человек. В 10 штатах зафиксировано более 90 торнадо, передает ABC News. Ливни вызвали разрушительные наводнения в центральной части США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jamar Coach / The Jackson Sun / USA TODAY NETWORK / Imagn Images / Reuters Фото: Jamar Coach / The Jackson Sun / USA TODAY NETWORK / Imagn Images / Reuters

В штате Теннесси погибли десять человек, передает CBS News. В Кентукки в результате наводнения погибли по меньшей мере двое. Один из них — 9-летний мальчик: 4 апреля ребенка унесло водой, когда он шел к остановке школьного автобуса, о чем сообщил губернатор Энди Бешир.

В Арканзасе погиб 5-летний ребенок, сообщила полиция штата. На дом, где находился мальчик, упало дерево, передает Associated Press. 16-летний волонтер из Миссури погиб в аварии, пытаясь спасти людей, попавших под шторм, сообщает агентство. В том же штате погиб начальник пожарной охраны округа Уайтуотер Гарри Мур, пытаясь помочь застрявшему автомобилисту, передает CBS. Сообщается и о других жертвах, а также о десятках раненых людей.

В результате наводнений десятки тысяч американцев остались без электричества. Только в одном Миссисипи без электроэнергии остались около 14 тыс. человек, написал губернатор Тейт Ривз в соцсети X. Как сообщает CNN, сегодня, 7 апреля, штормы, которые длились с середины прошлой недели, начали стихать.

Александр Рыльский