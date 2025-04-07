Слуцкий просит проверить блогера Жидковского на пропаганду запрещенного ЛГБТ

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий направил генпрокурору Игорю Краснову обращение с требованием проверить выступление блогера Алексея Жидковского на акции «Тотальный диктант — 2025» на предмет пропаганды ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским и запрещено). Господин Слуцкий заявил, что деятельность господина Жидковского «вызывает серьезные опасения», и попросил Генпрокуратуру дать правовую оценку действиям организаторов диктанта, пригласивших блогера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В обращении (есть у ТАСС) депутат заявил, что в блоге Алексей Жидковский открыто делится своими взглядами и стилем жизни, которые могут «негативно сказаться на восприятии молодежью норм и ценностей».

«На сайте организаторов "Тотального диктанта" указано, что в 2025 году акция проводится с использованием гранта, предоставленного Фондом президентских грантов. Данный факт вызывает вопросы относительно целесообразности использования бюджетных средств на мероприятия, в которых участвуют лица с откровенно провокационной позицией»,— сказал господин Слуцкий.

5 апреля в городах России проходил ежегодный «Тотальный диктант», в разные учебные заведения приходили актеры, блогеры и музыканты. В Международном институте бизнеса и управления текст зачитал бьюти-блогер Алексей Жидковский. В Telegram-канале он рассказывает о моде и средствах ухода, а также часто выступает гостем на популярных шоу на YouTube. Его выступление на диктанте вызвало критику активистов «Русской общины». Они назвали господина Жидковского «блогером-трансвеститом» и призвали силовые структуры выяснить, кто «организует такие шабаши».

Полина Мотызлевская