На поврежденном БПЛА участке ж/д пути на Кубани восстановили движение

Специалисты завершили ремонтные работы на участке ж/д пути между хуторами Кубанец и Танцура-Крамаренко, ранее поврежденном в результате падения БПЛА. Об этом сообщает оперштаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

В оперштабе заявили, что, по информации Северо-Кавказской железной дороги, движение поездов полностью восстановлено. Открыты оба пути.

«Ъ-Кубань» сообщал, что сбитый беспилотник ВСУ упал на железную дорогу в Тимашевском районе края. Оказались повреждены пути и контактная сеть.

По данным Минобороны, силы ПВО в ночь на 7 апреля перехватили и уничтожили 19 украинских БПЛА. Большая часть дронов — 13 единиц — была сбита над акваторией Азовского моря. Еще четыре дрона уничтожили над территорией Кубани.

Вячеслав Рыжков