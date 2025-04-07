Центробанк повысил курс доллара и евро на два рубля

Банк России опубликовал официальные курсы валют на 8 апреля. Согласно сообщению пресс-службы Центробанка, курс доллара составит 86,18 руб./$. До этого, 5 апреля, банк объявил, что курс американской валюты составит 84,27 руб./$.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Курс евро также увеличился. Европейская валюта будет стоить 94,77 руб./€. Ранее ее курс составлял 92,98 руб./€. Курс юаня увеличился незначительно — с 11,65 руб./CNY до 11,72 руб./CNY.

Ранее «Ъ» прогнозировал, что курс рубля в апреле закрепится в районе 85–90 руб./$ или 11,5–12 руб./CNY.