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Жители новых регионов РФ получили 2,1 млрд рублей по льготным жилищным кредитам

Кредиты на покупку жилья по льготным госпрограммам получили более 500 семей Новороссии и Донбасса. Общий размер заемных средств составил 2,1 млрд руб. Об этом представители Сбера сообщили в рамках форума «Интеграция 2025. Перспективы развития исторических

Фото: Евгений Чистяков

Фото: Евгений Чистяков

регионов России», прошедшем 4-5 апреля в Ростове-на-Дону.

На форуме было отмечено, что Сбер открыл в новых регионах России уже 46 офисов, 414 банкоматов и почти 6 тыс. терминалов для безналичной оплаты товаров и услуг (более 40% из них — с оплатой улыбкой с помощью биометрии). Суммарно офисы Сбера обслужили уже 336 тыс. клиентов. Жители Донбасса и Новороссии оформили 150 тыс. дебетовых и кредитных карт банка.

Расчетные счета в банке имеют 89% из 6,9 тыс. корпоративных клиентов в новых регионах, 37% — оплачивают расходы компаний бизнес-картами. Девять из десяти (6,7 тыс.) предпринимателей, поддерживаемых банком, являются представителями малого бизнеса.

Суммарный объем предоставленной банком кредитной поддержки бизнесу Донбасса и Новороссии превысил 90 млн руб. Как отметил в ходе форума управляющий отделением Сбербанка в ДНР, Запорожской и Херсонской областях Евгений Серяпин, в настоящее время специалисты банка соовместно с региональными правительствами анализируют их цифровые потребности, формируют совместные проектные офисы для оценки и поддержки перспективных инвестиционных и цифровых проектов, внедряют решения с использованием технологий искусственного интеллекта.

По мнению экспертов, интеграция исторических территорий — это возможности роста для компаний из соседних регионов, а также диверсификации бизнеса, представленного сразу в нескольких регионах России. По словам управляющего Ростовским отделением Сбербанка Константина Бугрима, компании из Ростовской области уже готовятся войти с предложениями

товаров и услуг в новые регионы. Банк предоставляет им кредитную поддержку и банковские гарантии, цифровые решения и формирует аналитику рынков. «Все это суммарно помогло уже десяткам крупных и малых донских компаний эффективнее стартовать и продолжать расти в самых разных отраслях экономики Донбасса и Новороссии»,— резюмировал господин Бугрим.

Василий Хитрых

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