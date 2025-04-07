Главные новости 7 апреля. Кавказ

Пассажиропоток международного аэропорта Ставрополь в первом квартале 2025 года достиг отметки в 118,7 тыс. человек. Этот показатель на 4,33% больше по сравнению с январем-мартом 2024 года.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров опроверг информацию о причастности самолета-лаборатории Росгидромета к градовому шторму, обрушившемуся на регион.

За прошедший месяц в различных регионах России, включая Ставрополье, задержали 15 человек, подозреваемых в создании технической базы для телефонных мошенников. Для оперативного поиска злоумышленников полиция использовала искусственный интеллект.

Весной 2025 года в Ставропольском крае планируют заложить 16,2 га виноградников. На эти цели направят 173,5 млн руб.

Бронирование путевок в санатории Кавминвод увеличилось на 25% по сравнению с прошлым годом, при этом россияне планируют отдых за 8-9 месяцев вперед из-за дефицита мест в качественных здравницах.

Ставропольский край занял 74 место из 85 в рейтинге регионов России по платежной дисциплине, и продемонстрировал лучшие показатели среди всех субъектов Северо-Кавказского федерального округа.

Ставропольский краевой музей изобразительных искусств организовал программу уличных выставок в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.