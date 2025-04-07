Полицейские из Ставрополя с помощью ИИ задержали телефонных мошенников

За прошедший месяц в различных регионах России, включая Ставрополье, задержали 15 человек, подозреваемых в создании технической базы для телефонных мошенников. Для оперативного поиска злоумышленников полиция использовала искусственный интеллект, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

Следствие собрало информацию о 7 тыс. абонентских номеров, которыми пользовались злоумышленники, а также о 28 сим-боксах и двух сим-банках, функционировавших в пяти регионах страны. Для администрирования этого оборудования аферисты применяли виртуальные серверы, зарегистрированные в европейских государствах.

«Для выявления правонарушителей полицейские широко применяют обработку больших массивов данных. Это позволяет вычислять расположение сетей, которые используют злоумышленники, а также собирать интересующие следователей и оперативников данные об их деятельности»,— отметила Ирина Волк.

Операции по задержанию прошли в Амурской, Брянской, Липецкой, Московской, Новосибирской, Ростовской, Смоленской, Ярославской областях, Чувашии, Башкортостане и Ставропольском крае. У подозреваемых изъяли несколько тысяч сим-карт разных операторов связи и документацию.

Николай Аксенов