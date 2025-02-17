ЦАХАЛ 18 февраля покинет юг Ливана, за исключением пяти позиций

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 18 февраля покинет Южный Ливан в соответствии с соглашением о прекращении огня. Однако израильские войска по договоренности с США останутся на пяти стратегических позициях вблизи границы с Израилем на неопределенный период времени.

Согласно сообщению ЦАХАЛа, которое приводит The Times of Israel, израильская армия пока останется на следующих точках: на холме вблизи Лаббуне; на вершите Джебель-Блат; напротив поселения Зарит; на холмах напротив Авивима и Малкии, а также Метулы. При этом войска будут выведены из всех ливанских приграничных деревень и городов.

Израильская армия также усилила оборону на границе с израильской стороны, открыв несколько новых постов (по одному напротив каждого приграничного поселения Израиля), задействовав больше камер, радаров и датчиков, а также увеличив втрое численность военного контингента. При этом, по утверждению ЦАХАЛа, близлежащие к границам с Израилем районы Ливана «полностью очищены» от инфраструктуры и оружия ливанской «Хезболлы».

Согласно условиям перемирия между Ливаном и Израилем, которое вступило в силу 27 ноября 2024 года, израильская сторона должна была вывести войска с юга Ливана в течение 60 дней, то есть к 27 января 2025 года. Однако израильская сторона продлила этот срок до 18 февраля, обвинив ливанскую сторону в невыполнении некоторых пунктов соглашения.

Подробнее — в материале «Ъ» «''Хезболла'' не оставляет Израилю выхода».

Лусине Баласян