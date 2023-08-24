После смертельного отравления кустарным алкоголем двух осужденных арестован начальник орловской колонии

Сотрудники орловского управления СКР по подозрению в превышении должностных полномочий (п.п. «в», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) задержали начальник исправительной колонии №2. Об этом сообщили в ведомстве.

Имя фигуранта не раскрывается. ИК-2 расположена в городе Ливны, является колонией строгого режима. Из ЕГРЮЛ следует, что с 2020 года ее возглавлял Геннадий Яхонтов. На сайте регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) врио начальника колонии указан майор внутренней службы Александр Черных.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных прокуратурой Орловской области, региональных управлений ФСБ и ФСИН.

По версии следствия, подозреваемый, используя свое служебное положение, незаконно организовал на территории промышленной зоны Центра трудовой адаптации осужденных ИК-2 работу деревообрабатывающего цеха. К его работе начальник колонии привлек осужденных лиц для промышленного изготовления деревянных изделий «в личных целях, интересах администрации ИК-2 и иных лиц».

С мая 2022 по 13 августа 2023 зеки «самостоятельно» без сопровождения и постоянно наблюдения передвигались в деревообрабатывающем цехе, что позволило им «кустарно изготовить и употребить» в помещении цеха спиртосодержащую продукцию. В результате скончалось двое осужденных.

Подозреваемый уже заключен под стражу, сообщили в управлении СКР. Следователь проводит комплекс следственных и процессуальных действий.

Иван Недокопов

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