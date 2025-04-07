Премьер Японии в разговоре с Трампом призвал США пересмотреть тарифную политику

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом назвал его тарифную политику разочаровывающей и призвал пересмотреть ее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nicolas Datiche / Pool Photo / AP Фото: Nicolas Datiche / Pool Photo / AP

«Я сказал президенту (Дональду Трампу.— "Ъ"), что Япония была крупнейшим инвестором США в течение пяти лет подряд и тарифная политика может нанести ущерб инвестиционным возможностям японских компаний»,— сказал господин Исиба журналистам после телефонного разговора с Дональдом Трампом (цитата по Reuters).

Японский премьер подтвердил готовность Токио продолжить переговоры с Вашингтоном по поводу будущего торговых отношений. «Основываясь на сегодняшнем обмене мнениями... обе стороны решили назначить членов кабинета, которые возьмут на себя ответственность и продолжат обсуждения»,— сообщил он журналистам.

5 апреля премьер Японии Сигэру Исиба заявил, что Токио предоставит Вашингтону пакет предложений в ответ на пошлины США. Накануне переговоров с американским коллегой он сказал, что пакет может включать участие Японии в обсуждаемом проекте строительства газопровода на Аляске.

США с 5 апреля ввели ввозную пошлину 10% на импорт из 185 стран, а с 9 апреля намерены повысить зеркальные пошлины на импорт из государств, применявших в торговле со Штатами несимметричные, по мнению Дональда Трампа, ограничения. На импорт из Японии установлен тариф 24%. Япония является крупнейшим поставщиком машин на американский рынок, первые оценки ее потерь от повышения пошлин — $12 млрд в год, или 0,25% ее ВВП.

Подробнее о пошлинах — в материале «Ъ» «Игра тарифов».

Анастасия Домбицкая