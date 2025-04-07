В Новороссийске расширение улицы Шевченко не затронет парк Фрунзе

Ремонт улицы Шевченко в Новороссийске будет соответствовать всем нормам, а расширение не затронет парк Фрунзе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-мэр Новороссийска Александр Гавриков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Господин Гавриков дал обратную связь жителям Новороссийска в ответ на их беспокойство за результат расширения улицы Шевченко. По его словам, дорога не будет проходить через парк Фрунзе.

«Будет построено двухполосное примыкание к улице Толстого в обход Октябрьского районного суда. Это связано с тем, что расширить существующий проезд с улицы Толстого в сторону улицы Исаева не представляется возможным»,— сообщил вице-мэр Новороссийска.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что капитальный ремонт улицы Шевченко от Толстого до Исаева обеспечит альтернативный проезд по улице Энгельса и подъезд к социально-значимым объектам. Работы начнутся во втором квартале 2026 года. Также положительное заключение экспертизы по реконструкции и ремонту получено в отношении еще четырех магистралей — Котанова, Горького, Котляревского и Росистой.

Алена Воробьева