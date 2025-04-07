Решетников: торговая система в кризисе из-за попыток переписать правила торговли

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что многосторонняя торговая система находится в кризисе. Он был вызван «попытками создать новые правила торговли», которые противоречат нормам Всемирной торговой организации, считает господин Решетников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Решетников

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Максим Решетников

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Эти шаги уже привели к ухудшению ситуации в мировом энергетическом и продовольственном секторах, что оказывает влияние на самых уязвимых потребителей во всем мире»,— сказал он, выступая на панельной дискуссии ежегодной инвестиционной конференции AIM Global 2025 в Абу-Даби (цитата по «Прайму»).

Сейчас происходят фундаментальные изменения мирового экономического ландшафта, а мир переходит к многополярности, сказал он. Господин Решетников также отметил, что повышение импортных пошлин, развитие «зеленого протекционизма» и «гонка субсидий» могут стать причиной ввода протекционистских мер по всему миру.

О том, как мир отреагировал на протекционистские меры США,— в материале «Ъ» «Трамп, который хлопнул».