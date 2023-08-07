«СиАрСиСи Рус» выплатила долги подрядчику по строительству автотрассы М-12

Московский арбитражный суд утвердил мировое соглашение между китайской компанией ООО «СиАрСиСи Рус» (строит проходящий по Нижегородской области участок федеральной трассы М-12 «Москва – Казань») и ее подрядчиком «Моспроект-3». После того, как «СиАрСиСи Рус» по двум договорам субподряда выплатила задолженность в размере 438 млн руб., подрядчик отказался от иска. При этом стороны оговорили, гашение и в общей сложности 22 млн руб. процентов, оставшихся по старым долгам.

Добавим, что ранее у «СиАрСиСи Рус» возникали задолженности и перед своими работниками, которые по этому поводу в начале года объявляли забастовку и приостанавливали работу. Однако весной двухмесячный долг по зарплате перед почти тремя тысячами вахтовиков, работавших на строительстве М-12 был быстро закрыт, и строители возобновили работу. По региональной Гострудинспекции, работникам выплатили более 76 млн руб. задолженности.

Иван Сергеев