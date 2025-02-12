Цены на жилье в Ярославской области за год выросли на 6%

В Ярославской области в 2024 году цены на жилье на первичном рынке выросли на 6,7%, на вторичном — на 6,3% (конец IV квартала 2024 года по сравнению с IV кварталом 2023 года). Об этом сообщает Ярославльстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Средняя цена жилых помещений на первичном рынке на конец квартала составила 107825 руб. за 1 кв. м, на вторичном — 85452 руб. за 1 кв. м.

На первичном рынке больше всего подорожали типовые квартиры (+10%), затем элитные (+7%) и улучшенного качества (+5,7%). На вторичном рынке лидером роста стали квартиры улучшенного качества (+13,4%). Элитное жилье подорожало на 5,9%, а типовые квартиры подешевели на 0,6%.

При этом в 2024 году цены на вторичном рынке в четвертом квартале снизились по сравнению с третьим на 1,3%.

Антон Голицын