Крым накрыло холодным фронтом

В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за резкого похолодания, сообщили «Ъ» в региональном управлении МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Штормовое предупреждение объявлено в связи с прохождением холодного фронтального раздела, на полуострове ожидаются сложные погодные условия»,— отметили в ГУ МЧС по Республике Крым.

Синоптики с 7 по 9 апреля прогнозируют усиление ветра до 25 м/с, а также понижение температуры воздуха до нуля. В степных и предгорных районах Крыма возможны заморозки. В Симферополе сегодня, 7 апреля, утром шел снег с дождем.

Ангарский и Грушевский перевалы, где традиционно в холодную погоду выпадает много снега, пока работают в штатном режиме, проезд везде открыт.

Ранее МЧС России объявило штормовое предупреждение в Краснодарском крае из-за заморозков, которые ожидаются с 9 по 11 апреля.

Александр Егоров, Симферополь