Крым накрыло холодным фронтом
В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за резкого похолодания, сообщили «Ъ» в региональном управлении МЧС.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
«Штормовое предупреждение объявлено в связи с прохождением холодного фронтального раздела, на полуострове ожидаются сложные погодные условия»,— отметили в ГУ МЧС по Республике Крым.
Синоптики с 7 по 9 апреля прогнозируют усиление ветра до 25 м/с, а также понижение температуры воздуха до нуля. В степных и предгорных районах Крыма возможны заморозки. В Симферополе сегодня, 7 апреля, утром шел снег с дождем.
Ангарский и Грушевский перевалы, где традиционно в холодную погоду выпадает много снега, пока работают в штатном режиме, проезд везде открыт.
Ранее МЧС России объявило штормовое предупреждение в Краснодарском крае из-за заморозков, которые ожидаются с 9 по 11 апреля.