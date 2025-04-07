Путин подписал закон о запрете навязывания дополнительных услуг

Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в статью 16 «Закона о защите прав потребителя». Меры направлены на ограничение продавцов в навязывании покупателям дополнительных товаров и услуг, говорится в тексте документа, размещенного на портале правовой информации.

Согласно новым правилам, продавцы не смогут автоматически проставлять отметки о согласии потребителя на приобретение дополнительных товаров и услуг. В случае если покупатель согласится на их покупку, ему будет необходимо подтвердить это в письменной форме.

Потребитель также будет вправе потребовать возврата денег от продавца за купленные без его согласия дополнительные товары и услуги. Производитель обязан удовлетворить запрос в течение трех дней со дня предъявления заявления. Правила вступят в силу 1 сентября.

В конце прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что из-за жалоб россиян касательно навязывания им дополнительных услуг правительство разработало поправки, согласно которым получение дополнительных товаров или услуг может осуществляться только после письменного согласия покупателя.