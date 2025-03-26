Конфискованные на границе с Абхазией минивэны передали в зону СВО

Сочинские таможенники передали Минобороны РФ два конфискованных минивэна Toyota Alphard, изъятых на российско-абхазской границе. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Южного таможенного управления Фото: пресс-служба Южного таможенного управления

Транспортные средства марки Toyota Alphard были выявлены и изъяты на таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни. Автомобили, задержанные за нарушения таможенного законодательства, по решению суда были обращены в собственность государства.

После оформления необходимой документации сотрудники таможенной службы Сочи передали машины представителям Минобороны.

С начала СВО в Сочи военным передали 31 транспортное средство, конфискованное судебными решениями за различные правонарушения.

«Ъ-Сочи» писал, что за 2023–2024 годы сотрудники сочинской таможни направили на нужды СВО 23 транспортных средства. Также специалисты направили свыше 20 тыс. пачек сигарет, квадрокоптер, 1,2 тыс. предметов бытовой химии, тканей, обуви и других товаров общей стоимостью свыше 8 млн руб.

Мария Удовик