ФК «Краснодар» подписал контракт с бразильцем Густаво Сантосом

Бразильский левый вингер Густаво Сантос войдет в состав «Краснодара» по окончании сезона-2024/25, сообщает пресс-служба клуба. Контракт будет действовать до 30 июня 2029 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Краснодар» Фото: ФК «Краснодар»

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего бразильца оценивается в €450 тыс. (по состоянию на 14 марта 2025 года).

До перехода в «Краснодар» Густаво Сантос представлял греческую «Ламию». В 19 матчах высшего дивизиона страны он отметился шестью голами и одной результативной передачей.

Таисия Орлова