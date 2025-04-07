Наемнику-трансгендеру из США Саре Эштон-Чирилло утвердили обвинение

Прокуратура ДНР утвердила обвинение в отношении американской журналистки и бывшей наемницы Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сары Эштон-Чирилло. Ее обвиняют в распространении фейков о ВС РФ (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) и наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ), сообщила Генпрокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сара Эштон-Чирилло

Фото: @sarahashtonlv Сара Эштон-Чирилло

Фото: @sarahashtonlv

По данным следствия, в период с февраля по сентябрь 2023 года обвиняемая прибыла на Украину и вступила в состав Интернационального легиона ВСУ. Там ее распределили в 113-ю бригаду территориальной обороны Украины. После прохождения обучения наемница участвовала в боевых действиях против российской армии. За это ей заплатили более 653 тыс. руб.

В августе 2023 года фигурантка опубликовала в интернете видео о том, что у России якобы есть запасы биологического оружия, а также о применении химического оружия российскими военнослужащими в ходе спецоперации и в Сирии.

Наемницу объявили в международный розыск, она заочно арестована. Уголовное дело передали в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.

Сара Эштон-Чирилло работала официальным англоязычным представителем сил территориальной обороны ВСУ. В сентябре 2023 года ее сняли с должности из-за видео, на котором наемница говорит о «российских пропагандистах», которые будут «расплачиваться за свои преступления». В июне 2024 года МВД РФ объявило американку в розыск, в январе 2025 года СКР сообщил о завершении расследования дела против нее.

Никита Черненко