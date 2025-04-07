МИД КНР: пошлины США лишают страны права на развитие и являются мерой давления

В МИД КНР назвали объявленные администрацией президента США Дональда Трампа пошлины в отношении торговых партнеров «типичным проявлением односторонности и протекционизма, а также экономического давления». Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь МИД КНР Линь Цзянь. По его словам, новая тарифная политика США служит только их собственным интересам, которые реализуются за счет других стран.

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Фото: Tingshu Wang / Reuters МИД КНР Линь Цзянь

Фото: Tingshu Wang / Reuters

«Злоупотребление тарифами со стороны США равносильно лишению стран, особенно стран Глобального Юга, их права на развитие»,— сказал Линь Цзянь журналистам (цитата по Reuters).

Представитель китайского дипломатического ведомства также призвал страны совместно противостоять всем проявлениям односторонности и протекционизма и защищать международную систему и многостороннюю торговлю в соответствии с ценностями Организации объединенных наций (ООН) и Всемирной торговой организации (ВТО).

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на продукцию из 185 стран, для некоторых из которых была установлена индивидуальная ставка. Ряд стран, включая Вьетнам и Турцию, рассчитывают на переговоры, другие пошли по пути ответных мер — в частности, Китай с 10 апреля повысит до 34% ввозные пошлины на американские товары.

О развитии ситуации — в материале «Ъ FM» «Рынки покатились за пошлинами».

Анастасия Домбицкая