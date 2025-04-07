Нидерланды готовы принять контрмеры в ответ на пошлины США, если Вашингтон не проявит готовность сесть за стол переговоров. Об этом сегодня, 7 апреля, заявила министр внешней торговли и сотрудничества в целях развития королевства Рейнет Клевер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @ministerbho Фото: @ministerbho

«Нам нужно сесть за стол переговоров с американцами и посмотреть, как мы можем снизить эти тарифы»,— заявила министр внешней торговли и сотрудничества в целях развития королевства Рейнет Клевер перед встречей министров торговли стран ЕС в Люксембурге (цитата по Reuters). «Мы должны сохранять спокойствие и реагировать таким образом, чтобы это способствовало снижению уровня эскалации,— подчеркнула министр.— Но, если потребуется, мы будем готовы принять контрмеры, чтобы усадить американцев за стол переговоров».

По словам министра, Нидерланды также нацелены на то, чтобы обратить внимание на новых торговых партнеров, в том числе на страны Латинской Америки. «Торговые отношения с Соединенными Штатами будут оставаться важными для Нидерландов и для ЕС, но, очевидно, мы должны обратить внимание на других торговых партнеров, например, в Южной Америке»,— (цитата по РИА Новости).

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере от 10% до 50% на товары из 185 стран. Тарифы в отношении Евросоюза установлены на уровне 20%. По информации Bloomberg, власти Франции призвали ЕС к использованию «антипринудительного инструмента», который ранее никогда не применялся.

Подробнее — в материале «Ъ» «Игра тарифов».

Анастасия Домбицкая