Прокуратура внесла представление главе администрации Кумертау Олегу Астахову

Главе администрации Кумертау Олегу Астахову внесено представление городской прокуратуры в связи с нарушением прав жителей «на благоприятную окружающую среду и участие в жизнедеятельности города», узнал «Ъ-Уфа» от информированных источников. Соответствующее решение надзорное ведомство приняло после обращения жителей поселка Дубки.

По данным «Ъ-Уфа», поводом для внимания прокуратуры стали планы городских властей разрешить ООО «Союзпромптица» строительство завода по убою и глубокой переработке мяса птицы на сельскохозяйственных угодьях на севере Кумертау.

В то же время, указывает надзорное ведомство, на сегодняшний день в городе не проходило публичных слушаний и общественных обсуждений, на которых граждане одобрили бы соответствующие изменения в генплан и правила землепользования и застройки. Кроме того, не проведена и оценка воздействия на окружающую среду.

Ранее «Ъ-Уфа» сообщал о планах местных депутатов отменить публичные слушания при принятии решения об изменении генплана, а также правил землепользования и застройки и проектов планировки и межевания территорий. В горсовете планируемые правки объясняли необходимость привести нормативные акты в соответствие с положениями федерального законодательства.

Идэль Гумеров