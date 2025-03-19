Власти Кумертау собираются отменить публичные слушания при обсуждении генплана

Горсовет Кумертау планирует отменить публичные слушания при принятии или изменении генплана города. Это следует из проекта решения, опубликованного на официальном портале Башкирии для антикоррупционной экспертизы и общественных обсуждений.

Документ предполагает изменения в положение о публичных слушаниях. Из перечня вопросов, выносимых на слушания, будут исключены корректировки генплана, изменения в правила землепользования и застройки, проекты планировки и межевания территории, а также правила благоустройства территорий.

Эти вопросы депутаты хотят выносить на общественные обсуждения, которые, в отличие от публичных слушаний, не предполагают собрания граждан, а могут проводиться с помощью онлайн-опроса (то есть, предполагается заочное участие граждан).

Так же, как и ранее, на слушания будут выноситься проекты устава городского округа, бюджета Кумертау, стратегии социально-экономического развития и вопросы преобразования муниципалитета.

Замечания и предложения к проекту решения принимаются до 28 марта.

Идэль Гумеров