Потребление алкоголя на Кубани снизилось на 21% в начале 2025 года

Жители Краснодарского края в I квартале 2025 года снизили потребление алкоголя на 21,1%, приобретя 67 млн л спиртных напитков. Среднедушевое потребление составило 11,5 л против 14,6 л годом ранее, сообщает Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Снижение затронуло весь спектр алкогольной продукции: продажи крепких напитков уменьшились на 7,2%, игристых вин — на 11,5%, тихих вин — на 16,8%, а пивной продукции — на 22,7%.

По мнению экспертов, падение потребления связано с возрастающим вниманием к здоровому образу жизни и осознанному потреблению. Значимым фактором в этой тенденции стал выпуск премиальных безалкогольных вин ведущими винодельческими предприятиями региона.

«Крупные производители активно расширяют свои линейки, предлагая покупателям изысканные альтернативы, созданные по традиционным технологиям. Это не только меняет структуру рынка, но и формирует новую культуру потребления»,— отметил руководитель регионального департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Роман Куринный.

При этом общий объем производства алкогольной продукции в регионе продолжает расти. За первый квартал текущего года местные предприятия выпустили 398 млн л продукции, увеличив объемы на 19 млн л или 5%.

Всего в бюджет Краснодарского края за выдачу лицензий на продажу алкоголя в 2024 году поступило 270,3 млн руб, что на 3,5% меньше показателя предыдущего года.

Анна Гречко