«Реал-Бор» ответил на претензии Росприроднадзора по незаконной свалке шпал

Шпалы от реконструкции трамвайных путей, обнаруженные Росприроднадзором на территории ООО «Реал-Бор» в Борском округе, проходят поэтапную процедуру обезвреживания, сообщили «Ъ-Приволжье» на предприятии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Старые шпалы на площадке для временного хранения компании «Реал-Бор»

Фото: ООО «Реал-Бор» Старые шпалы на площадке для временного хранения компании «Реал-Бор»

Фото: ООО «Реал-Бор»

Как рассказали в компании, сначала шпалы накапливаются на площадке с твердым покрытием, далее их дробят, а щепу подвергают термическому воздействию.

«При проверке полигона сотрудники Росприроднадзора не могли не видеть обожженную щепу. Она от шпал, обезвреженных за 2024 год»,— рассказали на предприятии и добавили, что федеральный закон 89-ФЗ позволяет накапливать отходы до их обезвреживания до 11 месяцев.

В компании также отметили, что фотографии Росприроднадзора, сделанные под «удачным» ракурсом, не обозревают всю площадку временного накопления площадью 1,5 тыс. кв. м.

Как писал «Ъ-Приволжье», Росприроднадзор обнаружил свалку шпал в марте. По данным ведомства, опасные отходы хранятся вне оборудованной площадки и создают угрозу жизни и здоровью людей. Начата внеплановая проверка.

Елена Ковалева