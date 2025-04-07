Песков: даты следующих контактов России и США еще не определены

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что встреча представителей России и США должна состояться, но ее дата пока не утверждена. Состав будущей делегации и темы обсуждения он не уточнил.

«Действительно, продолжение должно быть. Это общее понимание. Конкретного дня пока нет. Как только он появится, мы вас проинформируем»,— сказал представитель Кремля журналистам.

В начале апреля глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев провел переговоры в Вашингтоне с представителями администрации президента США Дональда Трампа. По итогу визита он заявил, что очередные российско-американские контакты могут состояться уже на нынешней неделе.

Подробнее — в материале «Ъ» «Россия и США продолжают разговор».

Лусине Баласян