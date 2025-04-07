Средний размер вклада россиян в первом квартале вырос на 18,5%

В первом квартале 2025 года средний размер вклада на финансовом маркетплейсе Финуслуги (платформа Московской биржи) составил 413 686 руб. Это на 18,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года, говорится в пресс-релизе маркетплейса (есть у «Ъ»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В регионах вклады росли в диапазоне от 2,4% до 30,6%. Максимальный темп роста зафиксирован в Калининградской области — там средний размер депозита вырос на 30,6%, до 427 961 руб. В Саратовской области — минимальный темп роста — на 2,4%, до 380 835 руб. В Москве средний размер вклада увеличился на 10,4%, до 564 209 руб.

В числе регионов с наиболее высокой динамикой роста среднего размера депозита — Пермский край (рост на 21,6%, до 342 358 руб.), Челябинская область (+21,5%, 362 780 руб.) и Волгоградская область (+21,2%, 379 969 руб.). В Чувашии и Ростовской области отмечен рост на 20,99% (до 347 709 руб. и 419 164 руб. соответственно).

Банки в России ухудшают условия по вкладам: с середины декабря 2024 года средняя максимальная ставка по депозитам упала на 2 п.п. По итогам последней декады марта 2025-го показатель опустился до 20,28%, следует из мониторинга Центробанка. Кроме того, сокращаются сроки вкладов.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Банки ставят на понижение».