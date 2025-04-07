В воскресенье, 6 апреля, все ушедшие на запасные аэродромы самолеты приземлились в аэропорту Сочи. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе аэропорта курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В Сочи наблюдался густой туман, который, согласно прогнозу, мог сохраниться в течение суток. К 02:25 по московскому времени экипажи пяти рейсов приняли решение об уходе на запасной аэродром «с целью обеспечения безопасности полетов».

Специалисты аэропорта работали в усиленном режиме. Привлекался дополнительный персонал для оперативного обслуживания воздушных судов и пассажиров в условиях плохой видимости.

«Ъ-Сочи» писал, что в конце марта экипажи 14 самолетов приняли решение уйти на запасные аэродромы из-за густого тумана. Все службы аэропорта работали в усиленном режиме с привлечением дополнительного персонала.

Мария Удовик