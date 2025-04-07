Пьяный мужчина с угрозами совершить теракт ворвался в школу Екатеринбурга

В Екатеринбурге Росгвардия задержала мужчину, который приехал в одну из школ и начал угрожать окружающим совершением противоправных действий, сообщили ТАСС в Росгвардии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

При этом в Росгвардии опровергли сообщения о том, что в школе произошла стрельба — действия находившегося в «неадекватном» состоянии жителя пресекли сотрудники ведомства, после чего доставили его в полицию.

По данным близкого к городской администрации Telegram-канала «Екатеринбург. Главное», в школу №164 приехал пьяный курьер с коробкой, которую он назвал бомбой, и бросил ее на пол. Школьников эвакуировали.

Напомним, в декабре СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) завершил расследование уголовного дела в отношении охранника школы №9 в Губкинском, куда школьник пронес пневматический пистолет и случайно выстрелил в другого ученика.

Ирина Пичурина