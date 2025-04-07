Пьяный мужчина с угрозами совершить теракт ворвался в школу Екатеринбурга
В Екатеринбурге Росгвардия задержала мужчину, который приехал в одну из школ и начал угрожать окружающим совершением противоправных действий, сообщили ТАСС в Росгвардии.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
При этом в Росгвардии опровергли сообщения о том, что в школе произошла стрельба — действия находившегося в «неадекватном» состоянии жителя пресекли сотрудники ведомства, после чего доставили его в полицию.
По данным близкого к городской администрации Telegram-канала «Екатеринбург. Главное», в школу №164 приехал пьяный курьер с коробкой, которую он назвал бомбой, и бросил ее на пол. Школьников эвакуировали.
Напомним, в декабре СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) завершил расследование уголовного дела в отношении охранника школы №9 в Губкинском, куда школьник пронес пневматический пистолет и случайно выстрелил в другого ученика.