В Екатеринбурге мероприятия к 9 мая посвятят детству послевоенного периода

Мероприятия, приуроченные ко Дню Победы 9 мая, в Екатеринбурге будут посвящены детям, выросшим в послевоенные годы. Об этом сообщил глава города в эфире «Город.FM».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Дети, которые росли в годы после войны, — особая категория населения, стойкая, закаленная, можно просто позавидовать их задору, а главное — патриотизму»,— сказал господин Орлов.

Традиционные мероприятия ко дню 80-летия Победы планируют сделать более масштабными, чем обычно, в частности, количество трибун на площади 1905-го года увеличат в два раза, там будет около 3 тыс. мест. Праздничные и концертные мероприятия будут проходить 8 и 9 мая.

В Историческом сквере представят новые театрализованные форматы, продут традиционные акции на Широкореченском мемориале и у других памятников. Сейчас их приводят в порядок после зимы: моют, очищают окружающую территорию и проводят на ней необходимое благоустройство, красят элементы, которые этого требуют.

Алексей Орлов сообщил, что сейчас обсуждается вопрос о проведении акции «Бессмертный полк» в очном формате. Окончательное решение об этом примут до конца апреля, акция соберет около 150 тыс. человек.

Анна Капустина