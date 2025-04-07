Замену трамвайных путей на части улицы Бекетова завершили в Нижнем Новгороде

Реконструкцию трамвайных путей на участке улицы Бекетова от улицы Кузнечихинской до дома №72 завершили в Советском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в региональном минтрансе 7 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Нижегородской области Фото: Правительство Нижегородской области

На этом участке протяженностью 490 м сняли ограничения движения автотранспорта. При этом из-за снегопада там приостановили асфальтировку дороги, работу возобновят три бригады и 14 единиц техники при наступлении подходящих погодных условий.

Также на улице Бекетова завершили обновление верхнего строения пути, в финальной стадии находится замена контактной сети, но она не влияет на движение автотранспорта.

Работы на улице Бекетова на участке от улицы Кузнечихинской до улицы Нартова начали в октябре 2024 года. Общая протяженность участка составляет около 2,2 км. Завершить реконструкцию путей рассчитывают во втором квартале 2025 года.

Как писал «Ъ-Приволжье», модернизацию трамвайной сети в Нижнем Новгороде проводят в рамках концессионного соглашения с ООО «Экологические проекты» (дочернее предприятие АО «Корпорация развития Нижегородской области»). Общая стоимость проекта, включая закупку 170 трамваев, оценена в 51,3 млрд руб. Завершить модернизацию необходимо к концу 2026 года.

Галина Шамберина