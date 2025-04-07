Ижевский предприниматель организует пресс-тур для блогеров из РФ в Пермский край

Победителем аукциона на право организации и проведения пресс-тура блогеров из РФ в столицу Пермского края стал ижевский индивидуальный предприниматель (ИП) Максим Клепцов, пишет «Ъ-Прикамье». Свои услуги коммерсант оценил в 832,5 тыс. руб. при максимальной цене контракта в 900 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Задачей пресс-тура является формирование образа Перми как города, благоприятного для туризма и индустрии гостеприимства, продвижение туристических и гастрономических возможностей города Перми. В пресс-туре должны принять участие от 12 до 15 блогеров»,— ссылается на техзадание издание.

Выигравший аукцион ИП организует размещение, питание и транспорт для блогеров, а также составит программу пребывания в Перми с посещением достопримечательностей, проведением мастер-классов и дегустаций. Блогеры проведут в столице Пермского края два дня и три ночи.

По данным «Ъ-Прикамье», ИП Клепцов зарегистрирован в Ижевске. Основным видом деятельности предпринимателя является организация отдыха и развлечений. Коммерсант выступал поставщиком в 13 госконтрактах на сумму 31,2 млн руб.