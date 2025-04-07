Организацией пресс-тура блогеров в Пермь займется ИП из Ижевска

Победителем аукциона на право организации и проведения в Перми пресс-тура для блогеров из Российской Федерации признан индивидуальный предприниматель Максим Клепцов. При максимальной цене контракта в 900 тыс. руб. он оценил свои услуги в 832,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как указано в техническом задании, задачей пресс-тура является формирование образа Перми как города, благоприятного для туризма и индустрии гостеприимства, продвижение туристических и гастрономических возможностей города Перми. В пресс-туре должны принять участие от 12 до 15 блогеров. Исполнитель должен будет организовать размещение, питание и транспорт, составить программу пребывания в городе, включающую посещение достопримечательностей, проведение мастер-классов и дегустаций. Срок пребывания гостей в Перми составит два дня и три ночи.

ИП Клепцов зарегистрирован в Ижевске. Основной вид деятельности – организация отдыха и развлечений. Он являлся поставщиком в 13 государственных контрактах на сумму 31, 2 млн руб. Среди заказчиков его услуг – государственное бюджетное учреждение Пермского края «Молодежный Центр "Кристалл"».