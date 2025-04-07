В Челябинске не нашли подрядчика для строительства метротрама за 2,3 млрд рублей

На сайте госзакупок признали несостоявшимся аукцион на создание тоннелей челябинского метротрамвая в районе остановочного пункта «Косарева» за 2,3 млрд руб. Причиной стало отсутствие заявок на участие. Соответствующий протокол комиссии опубликован на портале госзакупок.

Заказчиком работ являлся генеральный подрядчик строительства метротрамвая в Челябинске — АО «Моспроект-3».

«По окончании срока подачи заявок до 9:00 03 апреля 2025 года не подана ни одна заявка на участие в процедуре»,— отмечено в протоколе.

Аукцион на создание и чугунную обделку тоннелей от остановочного пункта «Косарева» был объявлен 19 марта этого года. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», подземная трасса начнется в районе дома №46 по улице Каслинской и протянется до дома №210 по проспекту Победы. Протяженность тоннелей — 1,1 км. Изначально определить подрядчика планировалось 9 апреля.

В начале апреля также был повторно объявлен аукцион на строительство подземных тоннелей от остановочного пункта «Овчинникова». Начальная стоимость контракта составила 8,8 млрд руб. Подземные магистрали проложат от улицы Овчинникова вдоль Елькина до пересечения с улицей Карла Маркса. Аналогичный аукцион уже проводился в прошлом месяце, однако его тоже признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок.