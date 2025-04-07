После драки у станции «Площадь Восстания» возбудили уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство) после драки у станции метро «Площадь Восстания», сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент случился вечером 5 апреля, в правоохранительные структуры поступило сообщение от 18-летнего молодого человека. Он рассказал, что на его 15-летнего друга напал мужчина.

Всех троих участников конфликта доставили в отдел для разбирательства. Ученика девятого класса после опроса передали отцу. Взрослого задержали на основании ст. 91 УПК РФ.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что полиция задержала двух участников массовой драки у торгового центра «Галерея». Ими оказались 16-летний подросток и 32-летний житель Татарстана.

Андрей Маркелов