В Ульяновской области СУ СКР настаивает на заключении под стражу убийцы девочки

Следственное управление СКР по Ульяновской области инициировало обжалование судебного решения о помещении обвиняемого в убийстве малолетней под домашний арест, сообщило в понедельник ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Трагедия произошла в ночь с 3 на 4 апреля в селе Тумкино Тереньгульского района Ульяновской области. Девочка в эту ночь была дома одна — мать ночевала в другом месте. Утром мать подростка не могла дозвониться до дочери и попросила соседку проверить, что с девочкой. Та обнаружила в доме многочисленные следы крови и в подвале мертвую девочку с многочисленными колото-резаными ранами. Вещи в доме были разбросаны.

По факту разбойного нападения и убийства малолетней девочки 4 апреля СУ СКР по Ульяновской области возбудило уголовное дело (п. «в» ч.4 ст.162, п.п. «в, з» ч. 2 ст.105 УК РФ). 5 апреля СУ СКР был задержан подозреваемый — несовершеннолетний сосед девочки.

По данным следствия, в ночь с 3 на 4 апреля 2025 года обвиняемый пришел во двор дома, где проживала потерпевшая, напал на нее и, используя в качестве оружия различные предметы, в том числе топор, нанес ей множественные удары по голове, шее и телу, от которых малолетняя скончалась на месте происшествия. По информации источника «Ъ-Волга», близкого к следственным органам, убийце 15 лет, он проживал на той же улице, через один дом. Он — старший брат одноклассницы девочки, ее лучшей подруги. Он пришел в дом девочки сам. По словам собеседника, подросток свою вину в убийстве признает, но грабеж отрицает. Следствию он сказал, что сначала у них с девочкой был нормальный разговор, но потом она в беседе негативно отозвалась о его сестре, и у него «как пелена застила глаза, сам не понимал, что творил, начал избивать, потом схватил топор».

Следствие ходатайствовало перед судом о заключении обвиняемого под стражу. Но 6 апреля Сенгилеевский районный суд (с дислокацией в Тереньгульском районе) в удовлетворении ходатайства «безосновательно отказал», обвиняемому была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщает СУ СКР. В этой связи руководству следственное управление СКР направило прокурору Ульяновской области обращение об обжаловании данного судебного решения.

В прокуратуре Ульяновской области на запрос «Ъ-Волга» ответили, что «органы прокуратуры изначально настаивали на заключении обвиняемого под стражу», «прокуратура Тереньгульского района подготовила апелляционное представление, оно будет рассмотрено в ближайшее время Ульяновским областным судом».

Андрей Васильев