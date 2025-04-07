В Казани к празднованию 80-летия Великой Победы украсили девять маршрутов троллейбусов и трамваев. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани 9 маршрутов троллейбусов и трамваев украсили ко Дню Победы

Фото: Пресс-служба МУП «Метроэлектротранс» В Казани 9 маршрутов троллейбусов и трамваев украсили ко Дню Победы

Фото: Пресс-служба МУП «Метроэлектротранс»

«Сотрудники всех депо предприятия оклеили транспорт официальным логотипом юбилея — изображением знаменитой скульптуры Евгения Вучетича „Родина-мать зовет!“ и Георгиевской лентой», — говорится в сообщении пресс-службы.

Транспорт украшен поздравительными надписями и фотографиями военных лет. Внутри салонов пассажиров ждут тематические музыкальные композиции и поздравления.

Украшенный к празднику общественный транспорт уже запущен: трамваи курсируют по маршрутам № 5, № 5а и № 7, а троллейбусы — по маршрутам № 1, № 3, № 7, № 8, № 12 и № 13.

Также с символикой Великой Победы есть и один электропоезд «Русич».

Ранее сообщалось, что в рейс вышли три специально украшенных ко Дню Победы трамвая.

Артём Дергунов