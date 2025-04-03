В Казани три трамвая украсили специально к 80-летию Великой Победы

С сегодняшнего дня в Казани в рейс вышли три трамвая, специально украшенные в честь 80-летия Великой Победы. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

На бортах трамваев размещен официальный логотип юбилея — Георгиевская лента, а также изображение памятника «Родина-мать зовет!», созданного скульптором Евгением Вучетичем.

Праздничное оформление дополняют поздравительные надписи, посвященные юбилею Победы, и символика, украшающая окна транспорта.

«Трамваи будут выходить на разные маршруты по всему городу, чтобы создать праздничную атмосферу», — говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Инициатива направлена на сохранение исторической памяти о ключевых событиях того времени и почтение подвига участников войны.

Артём Дергунов