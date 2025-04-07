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В Самаре возбудили уголовное дело после драки со стрельбой на Станкозаводе

В Самаре возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц) после драки со стрельбой возле одного из баров на Станкозаводе. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сообщения об инциденте появились в Telegram-каналах в воскресенье, 6 апреля. Авторы публикаций утверждают, что мигранты напали на оппонента в баре, а когда их вывели из помещения, устроили драку со стрельбой, в результате пострадал повар заведения.

По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Андрей Сазонов