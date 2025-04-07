В Самаре возбудили уголовное дело после драки со стрельбой на Станкозаводе

В Самаре возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц) после драки со стрельбой возле одного из баров на Станкозаводе. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сообщения об инциденте появились в Telegram-каналах в воскресенье, 6 апреля. Авторы публикаций утверждают, что мигранты напали на оппонента в баре, а когда их вывели из помещения, устроили драку со стрельбой, в результате пострадал повар заведения.

По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Андрей Сазонов