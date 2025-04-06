В Самаре начата проверка после драки со стрельбой у бара

Полиция расследует инцидент со стрельбой возле бара в Ленинском районе Самары. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Силовики устанавливают обстоятельства инцидента и ищут очевидцев. Всех, кто стал свидетелем происшествия, просят сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефону 102.

Сообщения об инциденте появились в Telegram-каналах в воскресенье, 6 апреля. Авторы публикаций утверждают, что мигранты напали на оппонента в самарском баре, а когда их вывели из помещения, устроили драку со стрельбой, в результате пострадал повар заведения.

Георгий Портнов